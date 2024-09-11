«Разруха в головах»: замгубернатора объяснил причины низкой рождаемости

К призывам создавать многодетные семьи подключился заместитель губернатора Свердловской области по социальным вопросам Павел Креков. Он считает, что свердловчанки сейчас недостаточно заинтересованы в рождении двух и более детей. Как правило, рожают уже после 30 лет и только одного ребенка, хотя для воспроизводства населения надо троих.

«Я хочу обратить внимание на мировой опыт, он говорит, что как раз страны с достаточно неразвитой системой материальной поддержки рождений, с неразвитой системой социальной поддержки имеют самую высокую рождаемость. [Ведущая: «Тогда нас надо всего лишить?»] Нет, конечно. Просто все-таки, как писал классик наш Булгаков Михаил Афанасьевич, разруха, она ведь в головах, – сказал Павел Креков в эфире «ОТВ». – А когда первый ребенок у девушки появляется до 25 лет, это часто приводит к тому, что появляется и второй, и третий, это считается оптимальным».

По словам Крекова, задача чиновников – сделать так, чтобы девушкам было «интересно» рожать в таком возрасте. «Речь идет даже о создании дошкольных образовательных учреждений в учебных заведениях. Традиционная точка зрения: закончу вуз, тогда займусь всеми этими делами. Если мы будем оказывать помощь по предоставлению жилья, ипотечным льготам студентам, [помогать решать] куда отвести ребенка в период, пока вы находитесь на учебе. Конечно, мы снимем ряд вопросов», – сказал Павел Креков.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе на тему демографии высказалась депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева. Она призвала создавать семьи и рожать детей в 18-19 лет. «Нужно уже семьи формировать в институтах, потому что лучшие семьи – студенческие, которые потом идут по жизни вместе. Самое главное, чтобы у девушки, у молодого человека уже была вторая половинка. Чтобы это было не просто какое-то увлечение, чтобы они понимали, что они друг с другом идут вместе. И тогда можно рожать в 18-19 лет, когда ты понимаешь, что рядом с тобой человек, который с тобой на всю жизнь. Бабушки, дедушки должны помогать, и это обязательно, потому что это воспитание – самое лучшее», – заявила Жанна Рябцева.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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