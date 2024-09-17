Замгубернатора: выпускники педагогических вузов должны работать в школах или заплатить за обучение

Выпускники педагогических вузов, которые получили образование за счет бюджета, должны отработать в школах 5-10 лет или вернуть государству деньги, которые оно потратило на них. Об этом на ОТВ в программе «Акцент» заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

«Все те, кто обучается на бюджетных местах, должны быть распределены либо к ним должны быть использованы методы аналогичные распределению. В данном случае речь идет о целевых местах. Все, кто приходит на бюджет, они должны оказаться на целевом месте и отработать там 5-10 лет по месту пребывания. Иначе по договору они должны будут вернуть ту сумму, которая потрачена на их обучение», – считает чиновник. Кроме того, по словам Крекова, учителя должны зарабатывать не меньше медиков.

Как уже сообщал «Новый День», отношение в обществе к распределению выпускников вузов неоднозначное. Люди среднего и старшего возраста чаще, чем молодежь, поддерживают идею вернуть систему распределения и гарантированного трудоустройства молодых специалистов. Как ранее выявил опрос сервиса «SuperJob Старт карьеры», за это проголосовали 7 из 10 родителей старшеклассников и только 4 из 10 студентов вузов. В целом за возвращение к системе распределения выступают 65% россиян, 14% – против, остальные затрудняются ответить. Чаще остальных за возврат к системе распределения выпускников вузов высказывались респонденты старше 45 лет (74%): «Опыт СССР доказал целесообразность этой идеи!»

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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