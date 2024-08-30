Глава минобра рассказал, в каких школах появятся уроки семьеведения

С нового учебного года в некоторых школах Свердловской области появятся уроки по новому предмету – «Семьеведение». Решение будут принимать директора и педагоги. Об этом заявил накануне в эфире ОТВ министр образования региона Юрий Биктуганов.

«Директору школы надо чувствовать родителей. Есть классные руководители, которые знают родителей, общаются с ними, бывают у них дома, с ребенком общаются. Классный руководитель – это связующее звено между школой и родителями, которое формирует и видит те или иные проблемы, анализируя ситуацию. Это и ложится в основу занятий», – пояснил министр.

По его словам, на предмет дается всего 34 часа, которые можно распределить либо в 6 и 7, либо в 8 и 9 классах. Решение примет сама школа. «Предмет сегодня входит в федеральные стандарты, но является как бы не обязательным», – уточнил Биктуганов.

Как уже сообщал «Новый День», о необходимости преподавать школьникам основы знаний о традиционной семье на этой неделе заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. По его мнению, ребенка надо воспитывать с рождения, рассказывать ему о семье с самого младшего возраста, потому что если этого не делать, то в 12-13 лет он из интернета и соцсетей такого опыта накачает, что просто не сможет создать семью.

«Если мы хотим, чтобы наша жизнь продолжилась, чтобы рождались дети в семьях, чтобы воспитывались дети в семьях, для этого необходимо прикладывать конкретные усилия. Если этого не делать – а мы этого не делали в течение 30 лет, у нас сегодня рождаемость уже в таком минусе, что через 30 лет на наших землях могут обитать совсем другие народы, которые умножаются. Имена этих народов и национальностей нам хорошо известны», – заявил митрополит Евгений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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