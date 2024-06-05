5 июня – день Леонтия Конопляника

По народному календарю 5 июня отмечается день Леонтия Конопляника. Именно в этот период русские крестьяне высаживали в поле коноплю. «Коноплю в поле сей и на рябину гляди – коли цвет в круги, и конопли долги» – такова была главная примета этого дня.

В современном мире объявленная вне закона, для наших предков конопля была одним из важнейших культурных растений, о котором заботились не меньше, чем о картофеле или пшенице. Недаром в народном календаре много примет, связанных с посадкой и сбором этой культуры. Из конопли делали пеньку и перегоняли на конопляное масло. Посадки конопли служили великолепными ветрозащитными экранами. Кроме того, коноплю использовали и в медицинских целях. Сырье из растения употреблялось при невралгиях, мигрени, эпилепсии, нарушении сна и как обезболивающее.

Более того, некоторые исследователи Библии утверждают, что Иисус Христос и его апостолы использовали это растение при лечении кожных и глазных заболеваний. А авторы старинных сонников уверяют, что увидеть коноплю во сне – значит получить успех во всех делах.

Стоит отметить, что Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание за производство, хранение, перевозку и сбыт наркотиков по 228 статье. В зависимости от тяжести совершенного преступления, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков можно получить до 20 лет лишения свободы.

В Свердловской области в Белоярском районе с 2022 года проводится эксперимент по выращиванию технической конопли – ее планируется впоследствии использовать для производства масла, протеина и муки.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube