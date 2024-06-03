Уральские аграрии уже посеяли 80% яровых

В Свердловской области завершен сев яровых на 79% подготовленных для них площадей.

По оперативной информации областного МинАПК, зерновые культуры высажены уже на 81,3% площадей (275,5 тысяч га). Быстрее других план по посевам выполняют хозяйства Ирбитского района (95,3%), Богдановичского и Сухоложского районов (90,4%). На севере области сев идет медленнее – в Верхотурском и Краснотурьинском районах засеяно только 45,5% площадей.

План по посеву овощей в области выполнен уже почти на 70%, в том числе по картофелю – на 60%. Здесь также лидируют хозяйства восточного округа – Ирбитского, Талицкого, Слободо-Туринского районов.

Как уже сообщал «Новый День», из-за более холодной весны интенсивная посевная кампания в Свердловской области началась позже, чем в прошлом году. Но проблемы в этом агрономы не видят. По их мнению, ситуация для сельского хозяйства в этом году благоприятная, так как впервые за несколько лет нормализовалось количество осадков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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