Уральские аграрии приостановили посевную из-за снегопадов

Резкое похолодание и снегопады в Свердловской области привели к тому, что работники сельскохозяйственных предприятий приостановили сев яровых. Но, по заверению специалистов, на будущем урожае это не отразится.

«С начала кампании земледельцы Свердловской области преимущественно засевают поля овсом, которому прошедшие осадки скорее пойдут на пользу, ведь почва напитается дополнительной влагой. Резкое похолодание и снегопады опасны только для крестоцветных растений, например, капусты, а также рапса. Однако аграрии еще не приступили к посевам этих культур», – сообщили «Новому Дню» в министерстве АПК и потребительского рынка Свердловской области.

Напомним, еще в конце марта заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ Михаил Карпухин заявил, что из-за более холодной весны интенсивная посевная кампания в Свердловской области начнется позже, чем в прошлом году. По словам ученого, ситуация для сельского хозяйства в этом году благоприятная, так как впервые за несколько лет нормализовалось количество осадков. «Агрономы радуются такой ситуации. В последние 4 года у нас был дефицит осадков, дошли до того, что в метровом слое почвы влаги было меньше, чем наверху. Сейчас благодаря снежной зиме запас влаги лучше. Начало посевной будет более благоприятным», – отметил Карпухин.

Как уже писал «Новый День», в 2023 году посевная в Свердловской области началась в 20-х числах апреля. К 28 апреля зерновые культуры уже были посеяны на площади в 15 тысяч га. В некоторых территориях области в конце апреля уже сажали картофель.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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