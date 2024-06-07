Посевная кампания на Урале завершена на 87%

В хозяйствах Уральского федерального округа подходит к концу посевная кампания. Аграрии уже посеяли 87% яровых – зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур, а также овощей и картофеля, сообщили в пресс-службе полпредства.

«В этом году природа внесла коррективы в сроки проведения посевной кампании. Были сильные паводки, существенные понижения температуры и снегопады. Сейчас аграрии делают всё, чтобы наверстать упущенное по объективным причинам время. Сев зерновых, зернобобовых культур и овощей близится к завершению. Что касается прогнозов по урожаю, то здесь многое будет зависеть от погоды», – заметил полпред Владимир Якушев.

Он добавил, что к сельскохозяйственному сезону регионы УрФО подошли подготовленными: были сформированы необходимые запасы семян, удобрений, техники и топлива.

Как уже сообщал «Новый День», в начале мая снегопады в Свердловской области привели к тому, что работники сельскохозяйственных предприятий на несколько дней приостановили сев. Но, по заверению специалистов, на будущем урожае это не отразится.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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