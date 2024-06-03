Департамент образования о родительских очередях в школах: «Есть пять дней на подтверждение документов»

Департамент образования Екатеринбурга прокомментировал «Новому Дню» ситуацию с очередями при приеме детей во вторые – восьмые классы. Сегодня в нескольких школах, преимущественно новых, с раннего утра стоят толпы родителей.

Как отметили в департаменте, родители могли подать электронное заявление о переводе ребенка в школу на портале «Госуслуги» 1 июня. На подтверждение заявки документами отводится пять дней – то есть текущая рабочая неделя. «Не было необходимости делать это сегодня с утра», – заявили в ведомстве. Если родители не пользуются «Госуслугами», то они могут принести документы и оформить заявление в любое время по графику работы комиссии школы. В мэрии подчеркнули, что дети имеют равные права на образование вне зависимости от того, зарегистрированы их родители на «Госуслугах» или нет.

Напомним, сегодня в школе № 41 родители отстояли несколько часов в очереди, чтобы подтвердить заявку о переводе ребенка. «Директор уверяет, что необходимо подтвердить заявление сегодня, иначе никак. Вот поэтому все и стоят», – рассказал «Новому Дню» один из родителей. При этом в пресс-службе мэрии пояснили, что принятое электронное заявление гарантирует ребенку место в школе (если только его не вытеснят дети-льготники).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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