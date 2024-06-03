«Все попали в общий список». Родители часами стоят в очереди, чтобы записать детей в школу (ФОТО)

В новой школе № 41 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга сегодня с утра скопилась огромная очередь у приемной директора. Несмотря на то, что 1 июня на «Госуслугах» прошла запись детей в 2-11 классы, родителей просят придти лично и подтвердить свое заявление о переводе ребенка в школу.

«Я пришел в школу к 9:30, и уже был 210-м в очереди. Все пришли сюда, чтобы подтвердить заявление о переводе ребенка в школу. Говорят, что составлены общие списки, и если сегодня не подписать заявление лично, то ребенка могут вычеркнуть. Несмотря на то, что мы подавали электронное заявление на портале «Госуслуги». Но даже это не гарантирует зачисление моего ребенка. Потому что к 5 июня в список добавят льготников», – рассказал «Новому Дню» Степан, чья дочь переходит в 4-й класс.

Желающих попасть в новую школу оказалось почти в два раза больше, чем свободных мест. Согласно информации на сайте МАОУ СОШ № 41, учебное заведение может дополнительно принять 143 ребенка со 2-го по 8-й классы. Тогда как сегодня в очередь на прием в школу записалось 280 родителей.

Школа № 41 стала первой, построенной по концессионному соглашению. Она досрочно открылась для учеников с 1 апреля. В школе есть три спортивных зала, мастерские, игровые комнаты и зоны коворкинга. На пришкольной территории обустроено футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, а также амфитеатр.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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