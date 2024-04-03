«Для нас это новый путь». Чиновники приняли первую школу, построенную по концессии

В Екатеринбурге досрочно открылась школа №41 – первая в городе, построенная по концессионному соглашению. Как сообщила заместитель начальника департамента образования Ольга Бабченко, ученики зашли в новое здание 1 апреля. Школа рассчитана на 925 мест.

По словам чиновницы, управление концессионной школой – это новый опыт для департамента образования. На протяжении пяти лет здание будет принадлежать частному инвестору, в данном случае – корпорации «Атомстройкомплекс», и лишь затем перейдет в собственность муниципалитета.

«Жизненный опыт нам покажет все преимущества и недостатки концессии школы. Пока мы не хозяева здания, нужно проходить очень много дополнительных процедур согласования. Допустим, директор школы хочет организовать студию баянистов. Он должен спросить у собственника здания разрешения, чтобы в определенное время запускать кого-то в школу. Пока собственник во всем идет нам навстречу. Но мы не исключаем, что могут возникнуть ситуации, когда собственник будет принимать какие-то решения в своих интересах. Также пока не отработан механизм совместного финансового содержания здания. Тут могут возникнуть проблемы организационного плана. Для нас это новый путь», – пояснила Ольга Бабченко на заседании комиссии по образованию в Екатеринбургской думе.

Тем не менее, концессия остается единственным инструментом, который позволяет строить новые школы в краткие сроки. Самостоятельно городские власти не могут решить эту проблему, так как бюджетных денег постоянно не хватает. Еще одна школа по концессии строится на улице Советской. Четырехэтажное здание будет готово к новому учебному году, 1 сентября новая школа примет 1500 учеников.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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