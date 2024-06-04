Следственный комитет выпустил предупреждение для самокатчиков

СУ СК России предупредил водителей электросамокатов об ответственности, в том числе уголовной, в случае столкновений с пешеходами. Там отметили, что люди, управляющие СИМ, должны понимать, что скорость устройства намного больше скорости пешехода и ездит оно практически бесшумно. Поэтому появление самоката на тротуаре или проезжей части для остальных участников движения практически всегда оказывается неожиданным, пешеходы не успевают адекватно среагировать, чтобы избежать столкновения. И в этом случае ответственность за инцидент в большинстве случаев будет возлагаться на водителя средства индивидуальной мобильности, отметили в СУ СК.

Водителям электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности при передвижении по тротуарам, пешеходным аллеям и другим участкам местам, где находятся пешеходы, необходимо строго соблюдать скоростной режим, отметили в пресс-службе областного СУ СК России. Скорость должна быть такой, чтобы водитель смог остановиться в нужный момент без причинения неудобств, и тем более травм, пешеходам.

При пересечении проезжей части водителям электросамокатов и иных СИМ необходимо спешиваться, чтобы также не создавать помех пешеходам и аварийных ситуаций для автомобилей. В следственном комитете напомнили, что действующим законодательством предусмотрены различные виды ответственности, в том числе гражданско-правовая, административная и уголовная, которые могут быть применены к водителям СИМ, в случае если ими причинён ущерб здоровью или имуществу граждан.

Екатеринбург, Таисья Исупова

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