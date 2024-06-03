Мужчина на самокате сбил 5-летнего ребенка на велосипеде

Взрослый мужчина на электросамокате сбил 5-летнего ребенка на велосипеде, мальчику понадобилась помощь врачей.

Как сообщили в городской ГАИ, авария случилась накануне в 14:40 на улице Ключевской в Екатеринбурге. Самокатом мощностью менее 250 Вт управлял 35-летний местный житель. Он пояснил, что двигался по тротуару, когда ему навстречу выехал ребенок. Самокатчик повернул влево, чтобы объехать ребенка, но мальчик тоже повернул влево. Ребенка доставили в больницу с ушибом головы.

Как уже сообщал «Новый День», всю прошлую неделю в Свердловской области активно обсуждалась тема ограничения движения электросамокатов. Поводом стала статистика: за четыре месяца случилось 27 ДТП, в которых пострадали 29 человек, в том числе восемь детей. В 20 случаях это были аварии с кикшеринговым транспортом, в шести случаях самокатчики скрылись с места ДТП. Городская администрация анонсировала появление зон, в которых будет полностью запрещено движение самокатов, зоны, где нельзя оставлять самокаты, а также зоны, где их скорость будет снижена до 10 и 15 км/час. Соглашение об этом должны в ближайшие дни подписать все три сдающие в городе в аренду самокаты компании: «Яндекс», «Вуш» и «Юрент».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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