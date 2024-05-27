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Понедельник, 27 мая 2024, 16:08 мск

Новости Екатеринбург

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Электросамокаты в Екатеринбурге могут полностью запретить

Близкий губернатору Telegram-канал «Не для протокола» сообщил, что Евгений Куйвашев на встрече с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым потребовал решить проблему самокатов. Поводом стала статистика дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности – за четыре месяца случилось 27 ДТП, в которых пострадали 29 человек, в том числе восемь детей. В 20 случаях это были аварии с кикшеринговым транспортом, в шести случаях самокатчики скрылись с места ДТП.

«Мэру поставлена задача – максимально ограничить движение электросамокатов в городе, вплоть до их полного запрета», – уточняет канал.

Ранее «Новому Дню» сообщили в мэрии, что там создается рабочая группа, которая рассмотрит безопасность электросамокатов в городе и правила работы сервисов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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