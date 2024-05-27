В мэрии создадут рабочую группу по самокатам

В администрации Екатеринбурга будут создавать рабочую группу по работе кикшеринговых сервисов, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии. «Будем рассматривать различные вопросы, в том числе по движению и парковке самокатов», – уточнили там.

Отметим, что в правилах благоустройства Екатеринбурга ничего не говорится о самокатах и их парковке. Там лишь сказано, что тротуар – это «элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части либо велосипедной дорожке или отделенный от них газоном». Следовательно, так как парковка самокатов на тротуаре не запрещена, кикшеринговые сервисы пользуются этим – и устанавливают пойнты для самокатов, где удобнее им.

Добавим, в Перми городские депутаты внесли изменения в правила благоустройства города, запретив парковку самокатов на тротуарах.

Екатеринбург, Елена Сычева

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