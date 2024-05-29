Через две недели в Екатеринбурге появятся зоны, свободные от самокатов

Уже через две недели в Екатеринбурге появятся зоны, в которых будет полностью запрещено движение самокатов, зоны, где нельзя оставлять самокаты, а также зоны, где их скорость будет снижена до 10 и 15 км/час.

Все эти ограничения будут прописаны в правилах использования прокатных самокатов, которые сейчас разрабатывают в администрации города. Как сообщает сайт администрации города, согласие на соблюдение этих правил подпишут все три сдающие в городе в аренду самокаты компании: «Яндекс», «Вуш» и «Юрент». Новые игроки смогут попадать на рынок, только присоединившись к соглашению. Важно также, что зоны полного запрета движения будут обозначены специальным знаком, действие которого будет распространяться не только на арендные самокаты, но и на частные.

Как уже писал «Новый День», ранее губернатор Евгений Куйвашев на встрече с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым потребовал решить проблему самокатов. Поводом стала статистика дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности – за четыре месяца случилось 27 ДТП, в которых пострадали 29 человек, в том числе восемь детей. В 20 случаях это были аварии с кикшеринговым транспортом, в шести случаях самокатчики скрылись с места ДТП.

«Новому Дню» сообщили в мэрии, что там создается рабочая группа, которая рассмотрит безопасность электросамокатов в городе и правила работы сервисов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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