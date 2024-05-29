Начальник ГАИ придумал, как решить проблему самокатов – нужны неровные дороги

Начальник ГАИ Свердловской области Алексей Спиридонов заявил, что для борьбы с самокатами нужны неровности на тротуарах. Такую идею он выдвинул в эфире программы «Акцент» на ОТВ. Впрочем, позднее он сам же передумал, решив, что это создаст трудности для маломобильных пешеходов.

При всем этом Спиридонов не согласился с губернатором Евгением Куйвашевым, который потребовал решить ситуацию, вплоть до полного запрета самокатов.

Отметим, в администрации Екатеринбурга была создана рабочая группа, которая должна урегулировать движение и парковку самокатов кикшеринговых сервисов в городе.

По последней информации, через две недели будут обнародованы новые правила дорожного движения для электроскутеров – в том числе будут определены зоны, в которых вообще будет запрещено движение электросамокатов, а также границы участков, где скорость будет снижена принудительно до 10 и до 15 километров в час. Все кикшеринговые сервисы, которые официально работают в Екатеринбурге, должны будут подписать соответствующие соглашения с администрацией города, чтобы продолжить работу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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