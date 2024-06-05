В центре Екатеринбурга самокатчик сбил пожилую женщину

Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства наезда самокатчика на пожилую женщину.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, инцидент произошел днем 4 июня в Екатеринбурге на перекрестке улиц Бажова и Куйбышева. Пострадавшая была с травмами доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая помощь.

Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью женщины, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки следователь вынесет процессуальное решение.

Как уже сообщал «Новый День», 2 июня в Екатеринбурге взрослый мужчина на электросамокате сбил 5-летнего ребенка на велосипеде, мальчику понадобилась помощь врачей. Всего с начала года в городе случилось около 30 ДТП с самокатами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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