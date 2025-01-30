Самокатчик, сбивший пожилую женщину, заплатит 500 тысяч

Самокатчик, сбивший в июне прошлого года пожилую женщину, заплатит компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

«Пенсионерка в прокуратуре пояснила, что она до сих пор испытывает нравственные и моральные страдания, а также физическую боль. Прокуратура направила в суд исковое заявление в порядке ст. 45 ГПК РФ о взыскании в пользу пенсионерки компенсации морального вреда в связи с причинением тяжкого вреда здоровью в результате дорожно-транспортного происшествия. Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с местного жителя в пользу пенсионерки компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей», – отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как ранее писал «Новый День», днем 4 июня 2024 года в Екатеринбурге на перекрестке улиц Бажова и Куйбышева самокатчик сбил пожилую женщину и скрылся с места происшествия. Пострадавшую с переломами левой бедренной кости, плечевой кости и рваной раной головы доставили в больницу. В пресс-службе ведомства отметили, что пенсионерка длительное время не могла передвигаться самостоятельно, в настоящее время находится на амбулаторном лечении.

Напомним, в июле прошлого года был похожий случай: на перекрестке проспекта Ленина и улицы Московской подростки на самокате сбили 78-летнюю туристку из Петербурга. После столкновения они сразу же скрылись, а пострадавшая была госпитализирована в городскую больницу № 36 с чрезвертельным переломом бедра. Свердловские медики поставили ее на ноги только спустя 2 месяца.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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