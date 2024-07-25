Сбивших пенсионерку из Петербурга самокатчиков все еще ищут

В Екатеринбурге правоохранительные органы до сих пор разыскивают двоих самокатчиков, которые на одном скутере врезались в стоящую на тротуаре на проспекте Ленина пожилую женщину. После столкновения они сразу же скрылись, а пострадавшая была госпитализирована с тяжелым переломом ноги. Позднее выяснилось, что это туристка из Санкт-Петербурга. Лечение ее по просьбе главы администрации Екатеринбурга Алексея Орлова взял на контроль министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Что касается нарушителей, то с их поиском все оказалось непросто. Происшествие на контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин. Почти сразу после этого в «Яндексе» заявили, что передали в полицию данные о нарушителях. Однако, как пояснили сегодня в следственном управлении СКР по региону, пока личности нарушителей не установлены.

Екатеринбург, Елена Сычева

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