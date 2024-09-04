Врачи поставили на ноги пожилую петербурженку, которую сбили самокатчики

Свердловские медики вылечили 78-летнюю туристку из Петербурга Ларису Яковлеву, которую в июле этого года сбила пара подростков на электросамокате.

Как сообщили в ДИПе, пенсионерке поставили диагноз «чрезвертельный перелом бедра». Женщину госпитализировали. Для восстановления опорно-двигательной функции требовалось срочно провести операцию с установкой гамма-штифтов.

«Эта малоинвазивная операция. С помощью небольших разрезов устанавливается довольно большая конструкция, которая изнутри фиксирует, буквально армирует кость. Операция была проведена успешно, благодаря чему стала возможна и ранняя активизация пациентки», – делится лечащий врач Александр Гордеев.

В больнице успешно применяется специальная технология, позволяющая пациентам уже на второй день после операции садиться, вставать на ноги и даже ходить с помощью костылей. Каждую неделю врачи ортопедического отделения успешно проводят несколько подобных операций.

«Хотелось бы от всего сердца поблагодарить всех медиков отделения и, в частности, моего врача Александра Гордеева. Мне была оказана квалифицированная медицинская помощь, чувствовалась забота каждого, кто со мной работал», – говорит Лариса Яковлева.

Уже через две недели после операции врачи сняли у пациентки швы и передали в руки реабилитологов. В медицинском научном центре Роспотребнадзора Лариса Яковлева провела 2 недели, она быстро шла на поправку. После чего пенсионерка смогла вернуться в Санкт-Петербург.

Как уже сообщал «Новый День», 15 июля этого года на перекрестке проспекта Ленина и улицы Московской подростки на самокате сбили пенсионерку. Врачи диагностировали у нее перелом бедра. Ее доставили в городскую больницу № 36. Нарушители до сих пор не найдены.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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