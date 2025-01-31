Сбивший пенсионерку из Петербурга самокатчик пойдет под суд

В Екатеринбурге завершено расследование наезда подростков на самокате на 78-летнюю туристку из Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в отношении 17-летнего самокатчика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 268 УК РФ «Нарушение участником дорожного движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека». Дело направлено на рассмотрение в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Как уже сообщал «Новый День», 15 июля 2024 года на перекрестке проспекта Ленина и улицы Московской подростки на самокате сбили пенсионерку. У потерпевшей был диагностирован перелом правой бедренной кости с отеком мягких тканей, что было квалифицировано как причинение тяжкого вреда ее здоровью.

Для восстановления опорно-двигательной функции женщине срочно сделали операцию с установкой гамма-штифтов. Уже через две недели после операции врачи сняли швы и передали пациентку в руки реабилитологов. В медицинском научном центре Роспотребнадзора Лариса Яковлева провела 2 недели, она быстро шла на поправку. После чего смогла вернуться в Санкт-Петербург.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube