В мэрии Екатеринбурга рассказали о состоянии питерской туристки, сбитой самокатчиками

В администрации Екатеринбурга рассказали о состоянии туристки из Санкт-Петербурга, которая пострадала в центре уральской столицы. На нее наехали двое молодых людей на кикшеринговом самокате. Женщина получила тяжелый перелом.

«Вчера сделали операцию. Пока говорить о ее возвращении домой рано. Помощь, которая требуется в данный момент, – скорее, психологическая поддержка. Наши сотрудники навещают ее в больнице, общаются с врачами», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе мэрии.

Отметим, ранее в «Яндексе» сообщили, что установили личности самокатчиков. Данные передали в полицию. Пока информации о задержании нарушителей не было. Вполне вероятно, что им грозит уголовная ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью туристки.

Екатеринбург, Елена Сычева

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