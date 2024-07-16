В Екатеринбурге самокатчики сбили бабушку и сбежали. У пострадавшей перелом бедра

Накануне в Екатеринбурге на перекрестке проспекта Ленина и улицы Московской самокатчики сбили пенсионерку. Врачи диагностировали у нее перелом бедра.

Известно, что на электросамокате ехали двое подростков, которые сбежали с места столкновения. На данный момент сервис кикшеринга ищет виновных. Об этом пишет близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».

Пострадавшей 78 лет, она приехала отдохнуть в Екатеринбург из Северной столицы. В результате столкновения женщине потребуется операция. Ее доставили в городскую больницу № 36.

Ранее облсуд рассказал «Новому Дню», что делать жертвам наезда самокатчиков: «Если вы один, и самокатчик скрылся, прибегните к помощи прохожих. Максимально зафиксируйте очевидцев правонарушения, их контакты, чтобы потом передать в органы, которые будут заниматься розыском нарушителей. Попросите очевидцев сфотографировать обстановку на месте происшествия и какие были причинены повреждения. Если травма серьезная, нужно вызвать на место скорую помощь или самостоятельно обратиться к медработникам, сообщить место, время и обстоятельства причинения травмы. Медработники в таком случае обязаны передать сведения о происшествии в компетентные органы».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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