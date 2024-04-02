В облсуде рассказали, что делать жертвам наезда самокатчиков

В Екатеринбурге официально открыли самокатный сезон – сервисы кикшеринга уже выставили свое оборудование на улицах. В Свердловском областном суде рассказали, что делать, если на вас наехал самокат. «Если вы один, и самокатчик скрылся, прибегните к помощи прохожих. Максимально зафиксируйте очевидцев правонарушения, их контакты, чтобы потом передать в органы, которые будут заниматься розыском нарушителей. Попросите очевидцев сфотографировать обстановку на месте происшествия и какие были причинены повреждения. Если травма серьезная, нужно вызвать на место скорую помощь или самостоятельно обратиться к медработникам, сообщить место, время и обстоятельства причинения травмы. Медработники в таком случае обязаны передать сведения о происшествии в компетентные органы», – рассказали в пресс-службе областного суда.

Там порекомендовали запомнить номер прокатного самоката – так нарушителя можно будет вычислить через сервис кикшеринга. В суде также отметили, что записи с камер видеонаблюдения, например, с офисных зданий, нужно добыть как можно быстрее.

Если самокатчик не покинул место ДТП, то нужно выяснить его данные, по возможности – сфотографировать его удостоверение личности, а еще лучше – вместе обратиться в ГИБДД.

Для оценки ущерба нужно обязательно получить документы, подтверждающие причинение травмы с указанием диагноза, проверенного лечения и его продолжительности. Все рецепты и чеки на лекарства нужно сохранять.

Поврежденные вещи, в том числе одежда, тоже могут быть частью ущерба. Их нужно сфотографировать, собрать чеки о стоимости вещей или обратиться к продавцам или оценщикам.

Пострадавший вправе требовать возмещения ущерба – и расходов на лечение, и компенсации морального вреда за причинение физических и нравственных страданий, и утраченного заработка в случае потери трудоспособности и так далее. «Если виновник отказывается возместить вред, потерпевший обращается в суд», – добавили в инстанции.

В ведомстве уточнили, что если нарушитель – младше 14 лет, то возмещать ущерб будут его родители, аналогично и в случае, если он младше 18 лет, но еще не имеет дохода.

Екатеринбург, Елена Сычева

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