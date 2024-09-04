Родители самокатчика заплатят сбитой им бабушке 440 тысяч рублей

Пожилая жительница Екатеринбурга при помощи прокуратуры добилась денежной компенсации от родителей подростка, который два года назад сбил ее на электросамокате.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, ДТП случилось еще 7 октября 2022 года на улице Вильгельма де Геннина. В результате наезда самокатчика 70-летняя женщина получила закрытый перелом правой плечевой кости со смещением, закрытый перелом 5-пястной кости, перелом головки 4-пястной кости, перелом фаланги мизинца левой кисти со смещением отломков. Врачи квалифицировали это как причинение тяжкого вреда здоровью.

Работник прокуратуры Верх-Исетского района принял участие в рассмотрении гражданского дела по иску пенсионерки к родителям подростка. Было установлено, что пострадавшая испытывает физические и нравственные страдания, перенесла две операции, что подтверждается медицинскими документами, долго нуждалась в постоянном присмотре и уходе со стороны посторонних лиц, не может вести привычный полноценный образ жизни.

Суд удовлетворил исковые требования, взыскав с законных представителей подростка компенсацию морального вреда в размере 440 тыс. рублей.

Как уже сообщал «Новый День», в июле этого года на перекрестке проспекта Ленина и улицы Московской самокатчики подростки на самокате сбили пенсионерку. Врачи диагностировали у нее перелом бедра. Пострадавшей 78 лет, она приехала отдохнуть в Екатеринбург из Северной столицы. В результате столкновения женщине потребуется операция. Ее доставили в городскую больницу № 36. Нарушители до сих пор не найдены.

Ранее в облсуде рассказали «Новому Дню», что делать жертвам наезда самокатчиков: «Если вы один, и самокатчик скрылся, прибегните к помощи прохожих. Максимально зафиксируйте очевидцев правонарушения, их контакты, чтобы потом передать в органы, которые будут заниматься розыском нарушителей. Попросите очевидцев сфотографировать обстановку на месте происшествия и какие были причинены повреждения. Если травма серьезная, нужно вызвать на место скорую помощь или самостоятельно обратиться к медработникам, сообщить место, время и обстоятельства причинения травмы. Медработники в таком случае обязаны передать сведения о происшествии в компетентные органы».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube