«У нее нога сломана, а они свалили в закат». Депутат вызвал кикшеринг на батл

В Екатеринбурге депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов вызвал на публичный разговор представителей кикшеринговых компаний, администрации города и прокуратуры. Поводом стал инцидент с пожилой женщиной, которую сбили двое подростков, ехавших на одном самокате. «У нее сломана нога, а они, весело хохоча, свалили в закат. Мне вот по-человечески интересно, а что должно случиться у нас в стране, чтобы наконец власти, контролирующие и надзорные органы, которые у нас существуют, обратили внимание на то, что творится на тротуарах», – задается вопросом Свалов.

Он предложил провести встречу сегодня в центре Екатеринбурга и убедиться всем ответственным лицам, что пешеходам приходится уворачиваться от самокатчиков, чтобы «остаться живыми и невредимыми».

После инцидента с туристкой-петербурженкой, которую сбили подростки на прокатном скутере и скрылись, в Екатеринбурге снова активизировалось обсуждение проблемы кикшеринга. Для многих пользователей сервисов и внутренние правила аренды, и правила дорожного движения остаются декларативными, при этом никто не несет особой ответственности. Пример – история с четырехлетним ребенком, которого в воскресенье сбил на тротуаре 14-летний самокатчик. Наказание, которое он понесет, – это штраф 1500 рублей. Информации о санкциях в адрес сервиса аренды самокатов, который допустил к управлению подростка, нет.

Екатеринбург, Елена Сычева

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