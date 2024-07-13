В Екатеринбурге за два часа рейда поймали 18 самокатчиков-нарушителей

В Екатеринбурге прошел первый рейд по СИМ. Сотрудники Госавтоинспекции, прокурор города Светлана Кузнецова и представители кикшеринга Whoosh отслеживали, как соблюдают правила дорожного движения пешеходы, самокатчики и велосипедисты. Особое внимание было на тех, кто пересекает пешеходный переход на регулируемых перекрестках.

За два часа рейда было выявлено 18 нарушений со стороны пользователей самокатов, 7 нарушений пешеходов и 2 нарушения от велосипедистов, сообщил в пресс-службе Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Среди нарушителей оказались несовершеннолетние, на которых инспекторы составили карточки НПДД. Остальные были привлечены к административной ответственности. У попавшихся нерадивых самокатчиков представители кикшеринга блокировали аккаунты.

Подобные рейды продолжатся до 1 сентября.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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