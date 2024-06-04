Екатеринбургские депутаты утвердили корректировку бюджета-2024 со сниженными доходами

Екатеринбургская дума приняла корректировку бюджета-2024, несмотря на двукратное увеличение дефицита. Мэрия заверяет, что сокращение областных субвенций никак не повлияет на финансирование социальной сферы.

Напомним, после внесения изменений доходы городской казны снизились до 74,8 миллиарда рублей, а расходы увеличились до 78,8 миллиарда. При рассмотрении проекта депутатов особенно поразила потеря межбюджетного трансферта размером 3,5 миллиарда рублей по статье «Образование».

«Это какое-то особое отношение к Екатеринбургу или сокращение субвенций коснулось всех муниципалитетов? Нужно извлечь уроки из этой корректировки, и в будущем администрации нужно более жестко выстраивать приоритеты при верстке бюджета», – заявил Дмитрий Сергин.

Начальник департамента финансов Анна Турунцева подчеркнула, что изменение доходной части казны произошло из-за уточнения сумм трансфертов на областном уровне. Следовательно, с такой же ситуацией столкнулись все муниципалитеты Свердловской области. «Это рабочий показатель, тут нет негатива. Да, у нас увеличился дефицит (с 2 до 3,9 млрд руб., – прим. ред.), но по Бюджетному кодексу есть все основания принять дефицит в таких объемах. Это позволило увеличить расходы бюджета на 2,5 миллиарда рублей, которые будут как раз направлены на социальную сферу. Никакого снижения зарплат или обеспечения учреждений не планируется», – разъяснила Турунцева.

В итоге проект бюджета с поправками был принят Екатеринбургской думой большинством голосов. Против документа проголосовала только Виктория Ивачева, которая тем самым выразила мнение фракции КПРФ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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