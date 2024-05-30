Дефицит бюджета Екатеринбурга вырос вдвое после корректировки

Бюджет Екатеринбурга не досчитался 1,7 миллиарда в доходной части после корректировки. При этом городские расходы выросли, а дефицит казны увеличился почти в два раза и составил 3,9 миллиарда рублей. Проект изменений в бюджет-2024 сегодня рассмотрела профильная комиссия Екатеринбургской думы. Как сообщила директор департамента финансов Анна Турунцева, город потерял порядка 2,2 миллиарда рублей безвозмездных поступлений из областного бюджета, при этом собственные налоговые доходы Екатеринбурга выросли на 545 миллионов рублей. Такое несоответствие вызвало недоумение депутатов. Дмитрий Сергин заявил, что не помнит подобного сокращения субвенций с 1998 года и попросил объяснить причину.

Турунцева ответила, что верстка городского бюджета начинается в сентябре, поэтому изначально в проекте были заложены «прогнозные значения» по доходам и расходам. После принятия областных программ финансисты мэрии получили более точные цифры межбюджетных трансфертов и на их основе сделали корректировку. «Сумма уточнений получилась значимой, но она плановая. Это не повлечет сокращения зарплат и расходов на социальные учреждения. По факту, не будет снижения расходов ни по одному направлению», – заверила чиновница.

Параметры бюджета Екатеринбурга на 2024 год после корректировки выглядят так: доходы – 74,833 миллиарда рублей (минус 2,3% от плана), расходы – 78,810 миллиардов рублей (плюс 0,3% к плану). Дефицит увеличивается с 2,020 до 3,977 миллиардов рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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