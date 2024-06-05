На Урале для малых и средних предприятий вводят квоту на трудоустройство инвалидов. Заводы уже освоили этот кадровый ресурс

С 1 сентября 2024 года в Свердловской области вступит в силу закон, который устанавливает квоту для приема инвалидов на малые и средние предприятия: в коллективах от 36 до 100 человек должны работать 2% людей с ограниченными возможностями здоровья.

Принятие этого закона инициировал губернатор Евгений Куйвашев, затем его поддержали областные депутаты, чтобы облегчить трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья. Практика показала, что многие из них становятся ценными высококвалифицированными сотрудниками. Об этом хорошо знают в крупных свердловских организациях с численностью сотрудников от ста и больше, где уже много лет действует установленная областным законом квота в размере 3%. Одно из таких предприятий – АО «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге, на котором производят современные двух- и трехсекционные трамваи.

Как рассказал «Новому Дню» директор по персоналу АО «Уралтрансмаш» Владимир Третьяков, сейчас на заводе трудятся около 140 работников, имеющих различные группы инвалидности. около половины из них – инвалиды по слуху.

«Неслышащие сотрудники у нас заняты на разных производствах – это и металлургия, и заготовительное производство, и механо-сборочное производство. Они работают в таких профессиях, как наждачник, обрубщик, формовщик, фрезеровщик, полировщик. Этих людей отличают высокая ответственность и профессионализм», – отметил Владимир Третьяков.

Практика трудоустройства людей с ОВЗ на Уралтрансмаше существует уже около 50 лет, поэтому здесь работают и ветераны со стажем 20-30 лет, и совсем молодые люди. Поскольку на заводе есть профессии, которым не обучают в учебных заведениях Екатеринбурга и области, здесь организовано обучение непосредственно на производстве. Для этого в службе по персоналу работает специалист-сурдопереводчик, который сопровождает неслышащих сотрудников и во время профессиональной подготовки, и на производстве, и даже оказывает помощь в каких-то социальных и бытовых вопросах. Сами сотрудники говорят, что работа им нравится, а самое лучшее на заводе – это большой дружный коллектив, возможность чувствовать себя частью команды.

После вступления в силу нового областного закона о занятости населения рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья должно стать еще больше. По подсчетам областного департамента по труду и занятости населения, в регионе насчитывается 4559 работодателей с численностью сотрудников от 36 до 100 человек включительно. Чтобы возместить им затраты на обустройство рабочих мест для людей с ОВЗ, предоставляется субсидия. А людей, имеющих инвалидность по общим заболеваниям, можно трудоустроить вообще без дополнительных затрат.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Степан Фатхиев

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