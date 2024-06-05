Под Екатеринбургом пройдет выставка трофейной техники НАТО, в том числе покажут «Абрамс»

В Верхней Пышме в эти выходные откроется выставка трофейной западной техники НАТО. Как сообщает пресс-служба ЦВО, все экспонаты – добыча военнослужащих подразделений группировки войск «Центр», принимающей участие в СВО.

В экспозиции будут представлены основные образцы вооружения и военной техники, поставляемые странами НАТО в качестве военной помощи Украине. Это – танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили, вездеходы, произведенные в США, Великобритании, Германии Австрии, Турции и Украине. Техника была уничтожена и захвачена группировкой «Центр» на донецком и авдеевском направлениях СВО.

В числе экспонатов – танк Abrams, бронетранспортеры М113, «Козак», Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer и другие образцы автобронетанковой техники, в общей сложности 14 единиц.

На выставке также будет представлен народный дрон-камикадзе «Упырь», тактико-технические характеристики которого позволяют успешно противодействовать всем экспонатам. Отдельные площадки выставки будут посвящены трофейным разведывательным и ударным беспилотным летательным аппаратам, стрелковому вооружению, и символике подразделений.

Также будет организована работа полевой почты, на тематическом стенде «Письмо солдату» посетители смогут написать письма участникам СВО.

Выставка пройдет на парковке у Дворца спорта в Верхней Пышме с 8 июня по 17 июля.

Екатеринбург, Елена Васильева

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