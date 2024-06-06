В Верхнюю Пышму привезли трофейную технику (ФОТО)

В Верхней Пышме началась разгрузка трофейной техники, захваченной российскими военными в ходе СВО на Украине. Увидеть все образцы вражеского вооружения, которое обезвредили подразделения группировки войск «Центр», можно будет уже в субботу, 8 июня. Экспозиция расположена у Дворца спорта. Она будет действовать до 17 июля.

В числе выставленных трофеев будет представлена, в основном, натовская техника, произведенная в США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции, а также украинские единицы вооружения. В числе экспонатов танк Abrams, бронетранспортеры М113, «Козак», Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer и другие образцы автобронетанковой техники, в общей сложности 14 единиц.

На выставке можно увидеть и народный дрон-камикадзе «Упырь», с помощью которого российские военные уже не раз подбивали и обезвреживали технику НАТО.

Кроме того, будет организована работа полевой почты – на тематическом стенде «Письмо солдату» посетители смогут написать письма участникам СВО.

Екатеринбург, Елена Сычева, Степан Фатхиев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube