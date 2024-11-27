Выставка подбитой техники НАТО снова едет на Урал

Выставка трофейной техники НАТО «Сила V правде – гордость и победа», захваченной группировкой «Центр» на СВО, возвращается в Свердловскую область. До завтра она работает в Саратове, а после будет перемещена на постоянное хранение в парк «Патриот» Центрального военного округа в Верхней Пышме.

Почти за полгода работы выставка посетила 13 регионов страны, которые входят в Уральский, Сибирский и Приволжский федеральные округа. Гостями стали свыше 1,3 млн человек, сообщили в уральском полпредстве.

На выставке представлены 14 образцов техники, поставляемой странами НАТО в качестве военной помощи Украине. Это боевые машины производства США, Великобритании, Германии Австрии, Турции и Украины.

Трофеи СВО

Екатеринбург, Елена Сычева

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