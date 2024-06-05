Вице-мэр Бубнов анонсировал ремонт проспекта Ленина

Проведенная 4 июня корректировка бюджета Екатеринбурга позволит отремонтировать часть проспекта Ленина. Как сообщает пресс-служба мэрии, об этом заявил сегодня замглавы Алексей Бубнов.

«Вчера прошла корректировка бюджета Екатеринбурга. Хотелось бы поблагодарить главу Екатеринбурга и депутатов Екатеринбургской городской думы за то, что были выделены дополнительные средства на обновление проспекта Ленина, на участке от улицы Вайнера до улицы Московской. В ближайшее время мы объявляем торги и выйдем на ремонт этой улицы», – сказал чиновник.

Также Бубнов проинспектировал ход работ по ремонту улиц в центре города. Один из таких объектов – улица Восточная. На участке между улицей Малышева и улицей Куйбышева идут работы по замене бордюра, а также восстановлению тротуаров и дорожного покрытия. Ремонт находится на стадии завершения.

На улице Малышева, на участке от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Московской, также идут работы по замене бордюрного камня и обновлению плитки на тротуарах. Этот участок планируется закончить к августу.

По словам Алексея Бубнова, работы на всех объектах ведутся согласно установленным срокам. Помешать может лишь погода: «Идем в рамках графика, но учитываем погоду. В ближайшие две недели синоптики обещают дожди, поэтому ускоряемся».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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