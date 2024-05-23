Власти Екатеринбурга показали, какие дороги будут отремонтированы этим летом (ФОТО)

В Екатеринбурге стартовал сезон дорожного ремонта. Как сообщил вице-мэр Алексей Бубнов в ходе инспекционного выезда с журналистами и общественниками, сейчас в работе находится 24 объекта, но их количество может увеличиться, если появится дополнительное финансирование после корректировки бюджета.

Так, до 1 октября строители обещают сдать участок на улице Рощинской протяженностью 1,6 километра. Здесь обустроят тротуары и велодорожки, появится новое освещение, автобусные остановки, светофоры. Также подрядчик уложит газоны и посадит 155 деревьев. «Сейчас работы выходят на финишную прямую, готовность объекта – 85%. Мы просим рабочих пораньше завершить. Я думаю, жители будут очень довольны», – сказал Бубнов во время пресс-тура.

Капитальный ремонт проезда от улицы Авиаторов до дома №20 на улице Ракетной затормозили жители близлежащих домов. Представитель подрядчика ООО «Проспект» пожаловался вице-мэру, что жильцы не хотят давать доступ к своей территории для объезда на время ремонта. Алексей Бубнов удивился такой реакции: «Им же нужна эта дорога. Тут будет благоустроенная территория, высадят деревья, поставят лавочки». Чиновник пообещал обсудить этот вопрос с управляющей компанией протестующих домов, а подрядчику рекомендовал поставить информационные щиты, чтобы люди видели, как изменится вид под их окнами.

Также этим летом строители на полтора месяца закроют дорогу от дублера Сибирского тракта до развязки у Компрессорного завода. Подрядчик заменит дорожное покрытие на участке длиной 1,15 километра. Плановое окончание работ – 15 сентября.

На улице Восточной на участке от Малышева до Кубышева уже идет ремонт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Рабочие вместе с заменой асфальта на дороге переделывают тротуары и бордюры, устанавливают новые светофоры. Ремонтом занимается компания ООО «ГУДСР». Дорожники обещают закончить работу раньше срока – 20 июня, если не помешают погодные условия.

«Обычно мы ремонтируем порядка 25-30 километров дорог ежегодно. Сейчас делаем заявку на дополнительное финансирование. Если позволит бюджет, то возьмем в работу объекты, которые действительно нуждаются в ремонте. Например, проспект Ленина на участке от Вайнера до Московской. Но пока об этом рано говорить», – прокомментировал Алексей Бубнов.



Напомним, дорожный ремонт также начался на центральных улицах 8 Марта и Московской. Ранее чиновник попросил горожан «потерпеть» пробки из-за ремонтных перекрытий.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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