Подростки хотят работать баристами и котонянями, а им предлагают сажать цветы и убирать мусор

Начались летние каникулы – время, когда подростки от 14 до 18 лет традиционно ищут возможность подработать. Вакансий для школьников в Свердловской области хватает, только не всегда ожидания подростков совпадают с предложениями работодателей.

Как рассказал на пресс-конференции директор Областного центра развития трудовых ресурсов и социально-трудовых отношений Олег Белошейкин, предпочтения подростков по роду занятий выглядят так: 1) раздача листовок; 2) аниматор-вожатый; 3) курьер; 4) официант или бариста; 5) выдача заказов на маркетплейсах; 6) уход за домашними животными. Топ-6 профессий, которые предлагают работодатели, выглядит совсем иначе: 1) подсобный рабочий; 2) рабочий зеленого хозяйства; 3) разнорабочий; 4) уборщик территорий; 5) помощник вожатого; 6) дворник.

Начальник отдела специальных программ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Ольга Озорнина сообщила, что сейчас в базе центров занятости 11 тысяч вакансий для летней подработки подростков, а в среднем за лето трудоустраиваются около 18 тысяч ребят. Средняя зарплата составляет 8500 рублей, хотя медианная ближе к 5000-6000. Это связано с тем, что среди работодателей есть крупные предприятия, зарплата на которых гораздо выше, чем у основных партнеров службы занятости – это, как правило, учреждения образования, спорта, культуры.

Ольга Озорнина подчеркнула, что сейчас ребятам, которые хотят найти подработку на лето, совсем не обязательно выходить из дома, чтобы ее найти. Достаточно просто воспользоваться единой цифровой платформой «Работа России». Подросткам, которые привыкли к цифровизации, это удобнее, чем куда-то ездить. «Создается личный кабинет, заполняется профиль, дается согласие на обработку персональных данных, после этого уже можно выбрать подходящее предложение», – рассказала эксперт.

Напомним, вне зависимости от возраста работника, с ним должен быть заключен срочный трудовой договор, все его права должны соблюдаться.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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