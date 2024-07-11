В этом году на Урале трудоустроят 15 тысяч подростков

В Свердловской области введут дополнительные меры по повышению занятости подростков и молодежи. Всего в этом году планируется трудоустроить 15 тысяч юных свердловчан.

Сегодня эту тему обсудили на заседании регионального правительства, которое по поручению губернатора Евгения Куйвашева провел его первый заместитель Алексей Шмыков.

«В ходе деловой программы выставки «Иннопром» и в рамках встречи главы региона Евгения Куйвашева с председателем правительства России Михаилом Мишустиным большое внимание было уделено кадровым задачам, трудоустройству и закреплению молодых специалистов, профориентации молодежи. В развитие этой темы мы сегодня обсудим реализацию мероприятий, направленных на содействие занятости и стимулирование трудоустройства старшеклассников, а также студентов учреждений среднего профобразования и вузов, в том числе в период летних каникул», – открыл заседание Алексей Шмыков.

Как сообщил заместитель губернатора Павел Креков, в прошедшем учебном году в тысяче общеобразовательных организаций области была внедрена единая модель профориентации школьников. Напомним, что во всех российских школах с 2023 года учащиеся будут заниматься по единой модели профориентации, которая поможет им определиться с выбором будущей профессии, – об этом говорил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в апреле пошлого года на Всероссийском фестивале по профессиональной ориентации «Билет в будущее» в Екатеринбурге. К одноименному проекту, направленному на раннюю профориентацию, присоединились уже свыше 100 тысяч уральских школьников.

Чтобы помочь школьникам и студентам найти работу, в Свердловской области действует 55 молодежных бирж труда. В 2024 году планируется трудоустроить свыше 15 тысяч подростков.

Как уже сообщал «Новый День», чаще всего в каникулы школьникам предлагают такие вакансии: 1) подсобный рабочий; 2) рабочий зеленого хозяйства; 3) разнорабочий; 4) уборщик территорий; 5) помощник вожатого; 6) дворник. Кроме того, подростки часто ищут работу раздатчика листовок, курьера, официанта, или предлагают услуги по уходу за домашними животными.

Ранее начальник отдела специальных программ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Ольга Озорнина сообщала, что средняя зарплата подростков во время подработки в каникулы составляет 8500 рублей, хотя медианная ближе к 5000-6000. Это связано с тем, что среди работодателей есть крупные предприятия, зарплата на которых гораздо выше, чем у основных партнеров службы занятости, – это, как правило, учреждения образования, спорта, культуры.

Ольга Озорнина подчеркивала, что сейчас ребятам, которые хотят найти подработку на лето, совсем не обязательно выходить из дома, чтобы подобрать вакансию. Достаточно просто воспользоваться единой цифровой платформой «Работа России». Подросткам, которые привыкли к цифровизации, это удобнее, чем куда-то ездить. «Создается личный кабинет, заполняется профиль, дается согласие на обработку персональных данных, после этого уже можно выбрать подходящее предложение», – рассказала эксперт. Вне зависимости от того, каким образом и куда устроится подросток или молодой человек, с ним должен быть заключен трудовой договор – в Свердловской области за этим строго следят.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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