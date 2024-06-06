Свердловские депутаты поддержали повышение НДФЛ для богатых

Состоялось внеочередное заседание Законодательного собрания Свердловской области. Депутаты высказались в поддержку трех поступивших из Госдумы проектов федеральных законов, сообщили в пресс-службе заксо.

Один из них, наиболее активно обсуждаемый в Госдуме, предусматривает введение дифференцированных ставок по НДФЛ в зависимости от размера и вида дохода, полученного налогоплательщиком. На доходы от 2,4 до 5 млн рублей в год налог составит 15%, от 5 до 20 млн – 18%, от 20 до 50 млн – 20%, свыше 50 млн рублей – 22%. Причем повышенная плата будет взиматься не со всей суммы, а с превышения уровня. Такая система не затронет участников СВО.

Бывший мэр Екатеринбурга, первый вице-спикер заксо Аркадий Чернецкий считает, что законопроект – своего рода ответ на общественный запрос: «Вы знаете, мы живем в очень сложное время, идет специальная военная операция, и к чести нашего государства, несмотря на эти сложности, не прекращаются работы по развитию инфраструктуры в стране, появляются новые социальные проекты поддержки населения. И естественно, что все это требует значительных средств, – отметил Чернецкий. – В то же время в обществе давно назрела потребность в изменении налогового законодательства, существовал запрос на социальную справедливость. Уже многие годы говорим о том, что налоговая шкала, которая практически не разграничивает налоги, которые платят бедные и богатые, на сегодняшний день общество не устраивает. Общество давно ставит вопрос о том, что эта шкала должна быть пересмотрена. Те предложения, которые были сделаны, на мой взгляд, носят оптимальный характер. С одной стороны, справедливость восстановлена, с увеличением доходов человек более богатый платит больший объем налогов. С другой стороны, палку не перегибали. Предпосылок нет, чтобы относительно богатые люди начали уходить в тень, скрывать налоги».

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Андрей Кузнецов считает, что прогрессивная шкала НДФЛ – современный механизм компенсации социального неравенства, и ввести ее надо было уже давно. «Предлагается многоступенчатая шкала, в которой уже предусмотрены повышения для более высоких доходов. Самый высокий – 22% с доходов свыше 50 млн рублей в год. Но мы внесли свой вариант прогрессии, он более жесткий, чем тот, который предлагает правительство. Тем, кто получает доходы свыше 200 млн в год и свыше 500 млн, мы предлагаем поднять налог еще выше, до 25%. Подавляющее большинство граждан новые налоги не коснутся, зато появятся деньги в бюджете для исправления социального неравенства и помощи незащищенными категориям населения, а также для решения других социальных вопросов развития государства. Если коротко, то предложенные изменения по модернизации налоговой системы сделают ее более справедливой. И это очень важно для обеспечения согласия и единства в обществе».

Кроме этого законопроекта, депутаты заксо одобрили еще два – о ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей, и о реструктуризации государственного долга субъектов РФ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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