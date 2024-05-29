«Останемся без штанов»: коммунисты в Госдуме назвали «сомнительной» налоговую реформу Силуанова

Налоговая реформа, которую презентовало министерство финансов РФ, выглядит сомнительно без изменения общей финансово-экономической политики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев. По его словам, отсутствие оценки результатов льготных режимов для бизнеса уже привело к обогащению олигархов, которые теперь вредят России, а отечественная экономика впадает в зависимость от восточных партнеров.

«Концептуально можем поддержать (налоговую реформу Минфина), но она недостаточна. Почему? 22% верхней ставки (НДФЛ) – мы настаиваем на необходимости поднятия верхнего порога до 30%», – пояснил Коломейцев.

Как считает парламентарий, риторика Минфина о том, что надо всем все льготы оставить и в то же время увеличить поступления в бюджет от налогов, является «сомнительной». «Необходимо учесть и более конкретно прописать инвестиционные вычеты… Наших избирателей письменно возмущает ситуация, когда один игрок «Зенита» стоит больше, чем бюджеты целых команд, а в это же время на детские физкультуру и спорт фактически ничего не выделяется. Мы считаем, что надо законодательно мотивировать крупные компании, особенно владеющие спортивными командами, чтобы первоочередным было вложение и занятость физкультурой и спортом детей, граждан РФ», – отметил он.

«Увеличение налога на прибыль – так хитро написано, что это якобы вопрос для предпринимателей. Вот предприниматели ждут, чтобы им повысили налог. Причем, написано – просили до 30%, а увеличили до 25%. Считаем, если более четко учитывать и максимально уменьшить льготы, потому что – во время парламентских слушаний я позицию фракции говорил: вот было 150 всевозможных льготных налоговых режимов, и мы от фракции запрашивали, и ни разу комитет по экономической политике ни письменно, ни устно нам не дал итоговый анализ, к чему же они привели. Льготы же давали для определенных целей – достигнуты они, не достигнуты, сколько бюджет не получил и куда уехал? Мы знаем, что Нью-Васюки, зона Ингушетия породили очень крупных олигархов, которые сегодня вредят России из-за рубежа. Наверно ж надо учиться на своих ошибках», – заявил депутат.

При этом Коломейцев подчеркнул «глубокую убежденность», что «30-летние преференции рентным отраслям должны сегодня развернуться в сторону обрабатывающих отраслей». «Никакого импортозамещения не будет и никакого реального роста экономики, занятости не будет, если мы не увеличим зарплату в обрабатывающих отраслях и не сделаем серьезными инвестиции в импортозамещение через строительство новых заводов, фабрик… и реального импортозамещения, а не импортозамещения западного на восточное. Не факт, что восточное будет более мягким, чем западное – завтра кто-то не с той ноги встал, объявили санкции и мы опять без штанов и без всего остального», – констатировал он.

«К сожалению, мы с вами мало производим товаров легкой промышленности. Нагрузка на обрабатывающую и легкую промышленность почти в три раза выше, чем на рентные отрасли. Поэтому первично мы концепцию поддержим, но уже сейчас готовим поправки», – отметил Коломейцев.

Накануне Минфин внес в правительство пакет поправок в Налоговый кодекс, которые Госдума может принять уже в весеннюю сессию. Документ повышает верхнюю планку прогрессивной шкалы НДФЛ. На доходы от 2,4 до 5 млн рублей налог составит 15%, от 5 до 20 млн – 18%, от 20 до 50 млн – 20%, свыше 50 млн рублей – 22%. Причем повышенная плата будет взиматься не со всей суммы, а с превышения уровня. Такая система не затронет участников СВО.

Налог на прибыль повысится с 20% до 25% вместо 20% и отказом с 1 января 2025 года от использования оборотных сборов, например, курсовых экспортных пошлин. При этом Минфин предлагает продлить на бессрочной основе возможность применения инвестиционного налогового вычета и режима региональных инвестиционных проектов.

Для малого бизнеса планируется поэтапное увеличение порога по применению упрощенной системы налогообложения, которое должно простимулировать их рост и одновременно пресечь схемы дробления бизнеса.

Среди изменений также налоговый вычет для семей с двумя и более детьми с среднедушевым доходом ниже 1,5 прожиточного минимума. Им предлагается возвращать 7% из 13% уплаченного НДФЛ. Кроме того, налоговый вычет по этому налогу полагается при сдаче норм ГТО и прохождении ежегодной диспансеризации.

Москва, Мария Соколова

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