Начался процесс проектирования двух новых развязок – Амундсена – ЕКАД и Челюскинцев – Бебеля

Началась работа по проектированию двух новых больших развязок, которые появятся в уральской столице. Как сообщает ТГ-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к администрации города, в первом случае речь идет о выезде из Академического на ЕКАД в районе улицы Амундсена. Амундсена после реконструкции планируют продлить до Кольцевой, там сделают четыре съезда. Соответствующее постановление, определяющее межевание на территории линейного объекта, подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Появление выезда на ЕКАД можно ждать в скором времени, отмечает «Екатеринбург. Главное».

Еще одна магистраль, которая свяжет улицу Челюскинцев и Бебеля, – в процессе обсуждения. Общественные слушания по данному вопросу уже начались в администрации Екатеринбурга.

Новая улица начнется от улицы Героев России, проходящей у железнодорожного вокзала. «Этот процесс будет чуть дольше, чем создание нового выезда на ЕКАД, но новая магистраль при ее появлении будет революционной для логистики и дорожной сети Екатеринбурга», – сообщает ТГ-канал «Екатеринбург. Главное».

Екатеринбург, Елена Васильева

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