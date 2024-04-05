На перекрестке Амундсена – Объездная построят транспортную развязку

Власти Екатеринбурга начали подготовку к строительству транспортной развязки на пересечении улиц Амундсена и Начдива Онуфриева. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, двухполосная эстакада пройдет над Объездной дорогой и будет иметь пять съездов. Под путепроводом проложат два дублера, которые позволят машинам разворачиваться. Таким образом, Объездная станет четырехполосной, а вместе с улицей Начдива Онуфриева проезжие части смогут вместить до шести потоков (по три в каждую сторону). Развязка будет иметь форму неполного клеверного листа. Ее протяженность составит около полукилометра, и еще столько же – длина боковых дублеров срединного кольца.

Перекресток Амудсена – Объездная является одним из самых загруженных в Екатеринбурге. Ежедневно в часы пик здесь образуются заторы, так как по Амундсена идет поток машин из Академического района, а по Объездной – транзитный транспорт. Чтобы объехать пробки, водители регулярно нарушают правила, как следствие – высокая аварийность на участке.

Ранее начальник городского ГИБДД Роман Ярыш заявлял, что только транспортная развязка может сделать загруженный перекресток безопасным.

В транспортном комитете мэрии отмечали, что строительство эстакады может занять от полутора до двух лет. Об источниках финансирования проекта не сообщается.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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