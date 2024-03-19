«Нужна транспортная развязка»: ГИБДД предложила решение проблемы перекрестка Амундсена – Объездная

Госавтоинспекция Екатеринбурга просит власти города построить транспортную развязку на загруженном перекрестке улиц Амундсена и Объездная. На этом участке регулярно случаются ДТП, так как водители пытаются объехать пробки с нарушением правил. Транспортный комитет мэрии перепробовал разные способы решения проблемы, но успеха они не принесли.

Как сообщил заместитель главы комитета Сергей Яскевич на заседании профильной комиссии гордумы Екатеринбурга, только в прошлом году на этом перекрестке произошло шесть аварий, в результате десять человек получили травмы, а в 2022 году было зарегистрировано пять аварий с пострадавшими. Дорожные службы меняли режим работы светофоров на перекрестке, ГИБДД поставила камеры, но заторов меньше не стало.

Сейчас в городской администрации обдумывают еще один ход: запретить левый поворот с улицы Амундсена на Объездную. Это решение вызовет сильную негативную реакцию со стороны автомобилистов, так как объезд значительно увеличит время в пути, признал Яскевич. Но другого выхода в мэрии пока не видят.

Начальник ГИБДД Екатеринбурга Роман Ярыш заявил, что единственное правильное решение – строительство транспортной развязки на месте перекрестка. «По улице Объездной идет транзитный транспорт, а по Амундсена утром выезжает весь спальный район Академический и вечером возвращается обратно. Здесь сталкиваются два огромных транспортных потока. Чтобы мы не делали – все бесполезно. Нужно искать деньги и строить развязку, пропускная способность этого перекрестка почти исчерпана», – отметил главный гаишник города.

По словам Сергея Яскевича, в мэрии это тоже понимают. Однако строительство развязки займет от полутора до двух лет, что создаст огромные трудности для жителей Академического района. Пока же в администрации только приступают к разработке рабочей документации проекта.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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