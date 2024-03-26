Камеры вдвое снизили число аварий на перекрестке Амундсена – Объездная, но на пробки не повлияли

Председатель транспортного комитета Екатеринбурга Игорь Ощепков рассказал, как городские власти и ГИБДД пытались сократить аварийность на перекрестке улиц Амундсена и Объездной. Этот участок постоянно перегружен, так как является одним из двух въездов в Академический район.

По словам чиновника, три года назад здесь установили комплекс фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Сейчас камеры отслеживают проезд на красный сигнал, превышение скорости, выезд на встречную полосу, пересечение стоп-линии и неправильный поворот. В 2022 году на Амундсена – Объездной было зафиксировано более 16 тысяч нарушений, в 2023 году – уже 7,7 тысячи. Причем чаще нарушения совершаются с апреля по сентябрь, а в зимние месяцы наблюдается затишье.

Игорь Ощепков указал, что сейчас большое количество ДТП случается из-за левого поворота с улицы Амундсена на Объездную. Мэрия хочет ввести запрет на это действие, что неизбежно вызовет сильную негативную реакцию водителей. «Мы видим, что в 2023 году произошло большое снижение нарушений ПДД. Но мы так и не смогли исключить этот очаг аварийности», – отметил глава транспортного комитета.

Единственное возможное решение проблемы, которое также поддерживает Госавтоинспекция, – строительство многоуровневой развязки на месте загруженного перекрестка. Но для этого мэрии придется изыскивать дополнительное финансирование, а также закрыть популярный въезд в Академический район на пару лет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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