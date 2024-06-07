Кибермошенники все чаще обманывают детей. Что делать

В Свердловской области, как и в других регионах, участились случаи, когда онлайн-мошенники используют для достижения своих целей детей. На пресс-конференции в «ТАСС-Урал» эксперты рассказали, какие схемы используются чаще всего и как семьям уберечься от таких случаев.

Как сообщила начальник отдела Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД Надежда Фоминых, детей от 9 до 13 лет чаще всего мошенники находят на игровых онлайн-платформах – «Роблокс», «Майнкрафт», «Каунтерстрайк» и первым делом стараются перевести беседу с ребенком из общественного онлайн-пространства в мессенджер, чтобы коммуницировать с ним тет-а-тет. После чего убеждают его выполнить какие-то задания – сфотографировать банковскую карту родителей с обеих сторон или произвести определенные манипуляции с их сотовыми телефонами. В итоге это заканчивается похищением денег с родительских счетов, а иногда – еще и оформлением кредитов, средства с которых также достаются злоумышленникам.

Также детей используют в качестве дропперов – участников схем по обналичке денег, незаконно полученных от других людей. Все, что нужно сделать дропперу, – получить на свою карту деньги и отправить их далее по цепочке на другой счет. Как правило, детей используют втемную, под благовидными предлогами. Здесь следует понимать, что это уже соучастие в преступлении.

Подростка старше 14 лет могут привлечь к уголовной ответственности за мошенничество в составе группы по предварительному сговору. Если же он не достиг 14 лет, то в будущем «цифровой след» все равно может серьезно осложнить ему жизнь – эту информацию при проверке службой безопасности можно легко найти. Кроме того, на дроппера (или его родителей) может быть судом возложена обязанность полностью возместить ущерб пострадавшим.

Начальник отдела финансовой грамотности Уральского ГУ Банка России Наталья Ковалева назвала еще несколько схем мошенничества в отношении детей. Например, детей могут убедить вывести наличные с «Пушкинской карты» или предложить купить ответы на ЕГЭ.

Директор школы профессионального и академического образования Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Дмитрий Денисов рассказал о мерах профилактики. «Не имеет смысла запоминать все мошеннические схемы. Ваш ребенок все равно будет общаться в сети и играть. Главное – вы как родитель должны заметить, если ребенок выполняет какие-то задания, которые выходят в реальный мир (манипуляции с документами, сотовым телефоном родителей)», – отметил он. Кроме того, взрослым следует установить на своих гаджетах двухфакторную аутентификацию, а на детских – родительский контроль. Детям же стоит объяснить, что верить в сети незнакомцам нельзя, как нельзя и сообщать им никакую личную информацию и переводить куда-то деньги – под любыми предлогами.

Доцент кафедры уголовного права УрГЮУ Яна Дикусар добавила, что летом многие подростки ищут подработку, в том числе в интернете, и это – еще один фактор риска. Есть несколько верных признаков того, что «вакансия» размещена мошенниками: когда предлагают большие суммы, «все и сразу», и для этого ничего не надо делать; когда не нужно ни образования, ни опыта работы, требуется только наличие банковской карты и выход в интернет; «уникальность» предложения – «только тебе и только сейчас». Откликаться на такие предложения ни в коем случае нельзя.

Как уже сообщал «Новый День», в апреле в Екатеринбурге четвероклассница перевела мошенникам 700 тысяч рублей с маминого счета в обмен на игровую валюту. Школьница играла в онлайн-игру Roblox на своем мобильном телефоне. Через игровой чат с ней связался незнакомый геймер, который предложил девочке получить большую сумму игровой валюты «робуксов». Школьница согласилась и связалась с неизвестным через мессенджер. Мошенник объяснил ей, как оформить кредит с маминого телефона с установленным банковским приложением. Все полученные средства девочка перевела в счет покупок мошенника на маркетплейсе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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