10-летняя школьница потратила 700 тысяч с маминой карты, играя в Roblox

В Екатеринбурге четвероклассница перевела мошенникам 700 тысяч рублей с маминого счета в обмен на игровую валюту.

Как сообщили в пресс-службе УМВД города, несколько дней назад школьница играла в онлайн-игру Roblox на своем мобильном телефоне. Через игровой чат с ней связался незнакомый геймер, который предложил девочке получить большую сумму игровой валюты «робуксов». Школьница согласилась и связалась с неизвестным через мессенджер.

Мошенник объяснил ей, как оформить кредит с маминого телефона с установленным банковским приложением. Все полученные средства девочка перевела в счет покупок мошенника на маркетплейсе.

Вскоре после этого мать обнаружила списания и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размер».

Полиция призывает родителей провести с детьми профилактические беседы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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