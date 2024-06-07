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Пятница, 7 июня 2024, 11:56 мск

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Игры дружбы перенесут на 2025 год

Гендиректор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил перенос сроков мероприятия. Новые даты проведения соревнований объявит руководство страны, сообщает РИА «Новости».

Напомним, Игры дружбы должны были пройти в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года. Информация о возможном переносе «альтернативной Олимпиаде» на 2025 год появилась еще весной. По данным «Нового Дня», официальная причина изменения сроков станут известна после 10 июня.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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