Организатор Игр дружбы предложил перенести соревнования на 2026 год

Игры дружбы, которые уже переносили на лето 2025 года, предложили перенести еще на год. Такую инициативу выдвинул глава Международной ассоциации дружбы Жером Вальке в интервью с «Известиями».

По его словам, за 8 месяцев тяжело будет решить все организационные моменты: «Если вы хотите знать мое личное мнение, то я считаю, что Игры дружбы надо организовывать в 2026 году. Объясню почему: до лета 2025 года осталось не так много времени. И с точки зрения логистики, с точки зрения организации, это будет очень тяжелый процесс. Мы же должны заранее разослать приглашения спортсменам, согласовать это на всех уровнях. Поэтому мой вам совет: лучше провести Игры в 2026-м».

Напомним, Игры дружбы должны были пройти в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года. Информацию о переносе «альтернативной Олимпиады» на 2025 год подтвердил гендиректор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин.

Ранее «Новый День» писал, что в Екатеринбурге будет разыграно 102 комплекта медалей по шести олимпийским видам спорта: плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, легкая атлетика, дзюдо, баскетбол среди женских команд. Ожидается участие более двух тысяч спортсменов. Для проведения Всемирных игр дружбы планируется задействовать Дворец водных видов спорта, Дворец дзюдо, легкоатлетический стадион «Калининец» и ДИВС в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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