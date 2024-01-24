В Екатеринбурге дооснастят спортивные комплексы для проведения Игр дружбы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о необходимости дооснащения спортивных комплексов, которые планируется задействовать для проведения Всемирных игр дружбы. Это Дворец водных видов спорта, Дворец дзюдо, легкоатлетический стадион «Калининец» и ДИВС в Екатеринбурге.

«В числе приоритетных задач – обеспечение комплексной безопасности, организация транспортного обслуживания, медицинского и волонтерского сопровождения участников и гостей Игр», – заявил Куйвашев на первом заседании регионального оргкомитета.

По указу президента РФ Владимира Путина, Всемирные игры дружбы пройдут в Екатеринбурге и Москве. Соревнования состоятся с 15 по 29 сентября 2024 года. В Екатеринбурге будет разыграно 102 комплекта медалей по шести олимпийским видам спорта: плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, легкая атлетика, дзюдо, баскетбол среди женских команд. Ожидается участие более двух тысяч спортсменов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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