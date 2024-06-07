Одеваться ярко, не паниковать: как не заблудиться в лесу

В Байкаловском районе Свердловской области третий день ищут детей, заблудилившихся в лесу. Чтобы не потеряться, необходимо следовать советам спасателей, которые неоднократно объясняли, как не заблудиться в лесу.

Во-первых, к походу в лес следует подготовиться. Надо взять с собой заряженный телефон, пауэрбанк, компас, спички, запас продуктов, воды, медикаментов, а также свисток. Одежду лучше всего надеть ярких, «кислотных» цветов – в камуфляже человек сольется с ландшафтом.

Во-вторых, перед каждым выходом в лес надо предупреждать близких о своем маршруте и называть время возвращения, запланировать контрольные созвоны. Если потерялся ваш родственник, не теряйте времени, сразу звоните по телефону вызова экстренных служб «112».

Если же вы все-таки заблудились, самое главное – не паниковать. Потеряв дорогу в лесу, стоит остановиться и обдумать последующие шаги. Если есть сотовая связь, попробуйте вызвать спасателей. Постарайтесь вспомнить последнюю примету на знакомом участке пути и проследить к нему дорогу. Ищите шумные и протяженные ориентиры: железную дорогу, шоссе, реку. Не бродите по хребтам и склонам, спускайтесь вниз. Обнаружив реку или ручей, направляйтесь вниз по течению. Поисковые группы в первую очередь ищут у рек. Найти людей помогают звуки. Трактор слышно за 3-4 км, лай собаки за 2-3 км, шум поезда – за 10 км. Лесная или проселочная дорога ведет к жилью. Если ветки на тропе бьют в лицо, значит, тропа звериная. Для ориентировки используйте природные приметы – муравейник всегда с южной стороны деревьев, мох любит северную сторону, годовые кольца пней с южной стороны обычно толще.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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