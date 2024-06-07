Пропавших детей в уральском лесу ищут 359 человек, найдены следы

Поиково-спасательная группа МЧС для поиска пропавших детей в Свердловской области увеличена до 359 человек. Сейчас добровольцы и спасатели прочесывают лес и его окрестности в Слободо-Туринском районе, где потерялись 12-летний Гриша и 10-летняя Вика.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, на место поисков направлены еще 13 спасателей и 4 единицы спецтехники Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС. Ранним утром к добровольцам присоединились еще 20 сотрудников МЧС из Тюмени.

Напомним, 4 июня дети вместе с дедушкой отправились на рыбалку к реке Липка, но заблудились в лесу. Спустя сутки дедушка вышел к деревне, детей ищут до сих пор.

По данным телеграм-канала Ural Mash, спасатели нашли следы пропавших детей – из-за прошедшего дождя собаки не могут взять запах.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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